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Вашингтон, 8 сентября. Обвинения против России в поддержке избирательной кампании Дональда Трампа является доказательством признания Вашингтоном поражения в кибервойне, считает The Washington Post.

Газета The Washington Post опубликовала статью с заявлением, что Госдеп США с регулярными заявлениями об «атаках российских хакеров», а также постоянные обвинения в сторону Москвы о поддержке избирательной кампании Дональда Трампа является прямым признанием лидерства РФ в информационном пространстве.

Агрессивные высказывания в адрес России после любых новостей о проблемах в США доказывают неспособность Вашингтона стабилизировать внутреннюю ситуацию. Власти предпочитают найти виновника за океаном, пишет агентство Дни.ру.

Ранее Газета.ру сообщила, что российские политологи назвали аргумент о «русских хакерах» изжившим себя. Госдепу необходимо искать новые поводы, чтобы обвинять Москву.