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Вашингтон признал поражение США в кибервойне
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    Вашингтон признал поражение США в кибервойне

    14:45  8 Сентября 2017
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    Вашингтон признал поражение США в кибервойне

    Вашингтон, 8 сентября. Обвинения против России в поддержке избирательной кампании Дональда Трампа является доказательством признания Вашингтоном поражения в кибервойне, считает The Washington Post.

    Газета The Washington Post опубликовала статью с заявлением, что Госдеп США с регулярными заявлениями об «атаках российских хакеров», а также постоянные обвинения в сторону Москвы о поддержке избирательной кампании Дональда Трампа является прямым признанием лидерства РФ в информационном пространстве.

    Агрессивные высказывания в адрес России после любых новостей о проблемах в США доказывают неспособность Вашингтона стабилизировать внутреннюю ситуацию. Власти предпочитают найти виновника за океаном, пишет агентство Дни.ру.

    Ранее Газета.ру сообщила, что российские политологи назвали аргумент о «русских хакерах» изжившим себя. Госдепу необходимо искать новые поводы, чтобы обвинять Москву.

    Вашингтон признал поражение США в кибервойне

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    Автор: Алексей Громов
    #дональд трамп #сша #вашингтон #кибервойна
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