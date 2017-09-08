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Сирия, 8 сентября. Израильские войска вошли на территорию Сирии. САА и ее союзники закончили подготовку к форсированию Евфрата в Дейр эз-Зоре. Курды заняли около 70 процентов города Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии нанесли авиаудары по ИГ* на окраине населенного пункта Аль-Багилия северо-западнее Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с «Файлак Аш-Шам» к северо-западу от Алеппо; закончили подготовку к форсированию реки Евфрат в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: утратило порядка 70 процентов территорий Ракки; утверждает, что террористы убили двоих бойцов «Хашд Аш-Шааби» в провинции Дияла; понесли потери в результате бомбардировок ВВС Ирака на севере Салах Эд-Дина в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): отбила нападение террористов «Сайфулла Аль-Маслюль» на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА недалеко от населенного пункта Харб Нафса к югу от Хамы.

Курды: захватили здание университета в южной части Ракки; обнаружили хранилище боеприпасов в городе Ракка.

Провинция Алеппо

Военный источник в социальной сети Twitter (Ferrapeechr) сообщает о том, что к северо-западу от административного центра провинции в районе Аль-Рашидин возобновились столкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и радикалами формирования «Файлак Аш-Шам». На данный момент никакой информации о потерях сторон не поступало. Напомним, «Файлак Аш-Шам» в регионе действует на стороне террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»****.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ провели несколько боевых вылетов совместно с сирийскими ВВС и нанесли авиаудары по позициям террористов «Исламского государства»* на окраине населенного пункта Аль-Багилия северо-западнее Дейр эз-Зора, передает Twitter-канал (Osama55880542). О результатах воздушной атаки не сообщалось.

Тем временем, по данным военного источника в Twitter (enqazsyriafront), инженерные войска Сирийской арабской армии (САА) закончили подготовку к форсированию реки Евфрат. Правительственные силы намереваются обойти отряды ИГ со стороны Хасаки, тем самым перерезав основную линию поставок ИГ. Кроме того, подобный маневр позволит подразделениям САР и их союзникам перекрыть путь для наступления Сирийской демократической армии**** (SDF) и поддерживающим их Соединенным Штатам. Напомним, САА начали стягивать военную технику и оборудование для организации переправы накануне.

Провинция Даръа

Разворачиваются ожесточенные бои между исламистами Сирийской свободной армии (ССА) и террористическими организациями, подконтрольными «Исламскому государству», на юго-западе провинции. Как передает агентство новостей Al Masdar News, радикалам «свободной армии» удалось отбить очередное нападение союзной «Джейш Халид ибн Аль-Валид» группировки «Сайфулла Аль-Маслюль» недалеко от населенного пункта Джиллен.

Боевики «Усуд Ас-Сунна» объявили о своей готовности продолжить борьбу против сирийской армии в районе города Даръа и биться до последнего. Об этом сообщает Twitter-канал антиправительственной организации (osodsunna). Напомним, в регионе действует режим прекращения огня между правительственными силами и отрядами «умеренной оппозиции», однако не все исламистские формирования готовы соблюдать условия перемирия.

Провинция Идлиб

Отмечаются столкновения между различными отрядами антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» в районе населенного пункта Дейр-Хашан. Как сообщает информационный портал Syria Free News, пока неизвестно, что послужило причиной конфликта. Междоусобные стычки в рядах вооруженной оппозиции происходят постоянно. В результате вооруженного противостояния зачастую гибнут мирные жители региона.

Провинция Ракка

Агентство новостей ANF News сообщает, что отряды Демократических сил Сирии (SDF) отбили у террористов «Исламского государства» здание университета в южной части Ракки. Кроме того, курды обнаружили хранилище боеприпасов террористической группировки в квартале Мансур, передает военный источник в Twitter (mutludc). Напомним, битва за город продолжается уже на протяжении 95 дней. На данный момент под контролем курдских войск находится около 70 процентов столицы провинции.

Провинция Хама

Согласно информации оппозиционного новостного портала Masar Press Net, правительственные подразделения открыли ответный огонь по укрепрайонам исламистов вооруженной оппозиции вблизи населенного пункта Харб Нафса на юге провинции. Сведения о нанесенном радикалам уроне в данный момент формируются. Ранее сообщалось о том, что исламисты объединения «Тахрир Аш-Шам» в очередной раз обстреляли электростанцию Аз-Зара, расположенную на территориях, подконтрольных сирийским войскам.

Провинция Эль-Кунейтра

Появилась информация о том, что войска Израиля вошли на территорию провинции Эль-Кунейтра со стороны населенного пункта Бир Аджам. Части иракской армии уже на 200 метров продвинулись вглубь Сирии, передает агентство новостей Al Manar News. Более того, как сообщает военный источник на своей странице в сети Twitter (Natsecjeff), над западными районами региона, находящимися под контролем боевиков «Тахрир Аш-Шам», были замечены израильские военные самолеты. В данный момент информация о целях «визита» выясняется. Напомним, накануне ВВС Израиля нанесли удар по населенному пункту Масиаф, расположенному в западной части провинции Хама. В результате воздушной атаки были убиты двое военнослужащих Сирийской арабской армии (САА).

Ирак

Информационное агентство Исламского государства» «Аль-Амак» утверждает, что два бойца проправительственных ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби» были убиты террористами к востоку города Ар-Рабта в западной части провинции Дияла. Официальные источники пока не подтверждали данную информацию.

Тем временем на севере Салах Эд-Дина три боевика террористической группировки были нейтрализованы, еще несколько радикалов получили ранения в результате бомбардировки, проведенной ВВС Ирака. Об этом сообщает новостной портал Iraqi News. Накануне в результате авиаударов иракских военных самолетов также были ликвидированы несколько высокопоставленных командиров ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)