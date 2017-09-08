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Соцсеть «ВКонтакте» анонсировала смену дизайна
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    Соцсеть «ВКонтакте» анонсировала смену дизайна

    19:26  8 Сентября 2017
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    Соцсеть «ВКонтакте» анонсировала смену дизайна

    Москва, 8 сентября. Ведущий дизайнер социальной сети «ВКонтакте» Павел Князев заявил, что соцсеть запустит приложения для мобильных платформ iOS и Android с обновленным дизайном.

    Нововведения объясняются тем, что рост количества функций делает сайт очень запутанным.

    «Даже самая убойная новая фича обречена остаться незамеченной в закромах бокового меню», — отметил Князев.

    Дизайнер добавил, что в приложении в нижней части экрана появится ряд кнопок, благодаря которым можно будет переходить к часто используемым разделам. Также появится раздел рекомендации, который будет вынесен на видное место в новой навигации.

    Кроме того, изменится внешний вид ленты — посты будут появляться там не полностью (проматывать неинтересные лонгриды больше не придется), а только в виде карточки, а значок «лайк» станет красным.

    Напомним, ранее управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов объявил о снятии ограничения по рекламе для активного развития криптовалютного рынка. 

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    Автор: Тимур Румянцев
    #вконтакте
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