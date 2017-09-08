Скандальный актер Панин стал ведущим новостей

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Москва, 8 сентября. Алексей Панин стал ведущим новостей. Об этом он объявил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Актер, который прославился скандальными выходками, разместил в аккаунте свое фото в строгом костюме, сообщают «Дни.ру». Больше никаких подробностей о программе не сообщается.

#Хайповости #АлексейПанин #Панин Ну вот я и стал ведущим новостей????❗️ "ХАЙПОВОСТИ" С АЛЕКСЕЕМ ПАНИНЫМ.???? Смотрите каждую неделю на YuoTube.????Ссылка на первый выпуск моего шоу, в моём профиле, под аватаркой.⬆️ A post shared by Панин Алексей (@panin.aleksey2018) on Sep 8, 2017 at 12:27am PDT

К слову, скандалист заранее уверен в своем успехе. Он даже извинился перед Константином Эрнстом, Андреем Малаховым, Иваном Ургантом и Сергеем Дружко за то, что собирается забрать их аудиторию и доходы.

Ранее сообщалось, что Алексея Панина рассматривали на роль ведущего программы «Пусть говорят».