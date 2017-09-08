Скандальный актер Панин стал ведущим новостей
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Москва, 8 сентября. Алексей Панин стал ведущим новостей. Об этом он объявил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Актер, который прославился скандальными выходками, разместил в аккаунте свое фото в строгом костюме, сообщают «Дни.ру». Больше никаких подробностей о программе не сообщается.
К слову, скандалист заранее уверен в своем успехе. Он даже извинился перед Константином Эрнстом, Андреем Малаховым, Иваном Ургантом и Сергеем Дружко за то, что собирается забрать их аудиторию и доходы.
Ранее сообщалось, что Алексея Панина рассматривали на роль ведущего программы «Пусть говорят».