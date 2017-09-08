Ученые назвали закономерной новую мощную вспышку на Солнце

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Москва, 8 сентября. Очередная мощная вспышка на Солнце произошла в пятницу. Об этом сообщила Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

Новую вспышку ученые считают закономерной. За последние дни, с 4 сентября, когда произошла первая вспышка, в короне Солнца произошли изменения и высвободилась энергия, накопившаяся в результате взаимодействия двух групп солнечных пятен.

Известно, что выброшенное Солнцем облако плазмы привело к мощнейшей магнитной буре четвертого уровня. Ее сила примерно в 10 раз выше прогнозируемой. Из-за магнитной бури многие люди могут почувствовать недомогание. Также медики прогнозируют увеличение количества гипертонических кризов.