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Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Весь мир
Дейр эз-Зор: союзные войска при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГИЛ город Аш-Шула
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    Дейр эз-Зор: союзные войска при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГИЛ город Аш-Шула

    14:16  8 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: союзные войска при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГИЛ город Аш-Шула

    Дейр эз-Зор, 8 сентября. Утром в пятницу союзные войска при поддержке ВКС РФ освободили от «Исламского государства»* стратегический город Аш-Шула.

    Информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает со ссылкой на военные источники в Сирии, что ВКС РФ обеспечили правительственным войскам успешное наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе крупного перекрестка на шоссе М20 к западу от Дейр эз-Зора.

    В ходе наступления наземные войска освободили от исламистов стратегически важный населенный пункт Аш-Шула, расположенный в 20 километрах от города Дейр эз-Зор. Отмечается, что войска могут дойти до перекрестка «Панорама» в ближайшие 24 часа.

    Дейр эз-Зор: союзные войска при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГИЛ город Аш-Шула

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #игил #дейр эз-зор
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