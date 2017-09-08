Дейр эз-Зор: союзные войска при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГИЛ город Аш-Шула

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Дейр эз-Зор, 8 сентября. Утром в пятницу союзные войска при поддержке ВКС РФ освободили от «Исламского государства»* стратегический город Аш-Шула.

Информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает со ссылкой на военные источники в Сирии, что ВКС РФ обеспечили правительственным войскам успешное наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе крупного перекрестка на шоссе М20 к западу от Дейр эз-Зора.

В ходе наступления наземные войска освободили от исламистов стратегически важный населенный пункт Аш-Шула, расположенный в 20 километрах от города Дейр эз-Зор. Отмечается, что войска могут дойти до перекрестка «Панорама» в ближайшие 24 часа.

* Организация запрещена на территории РФ.