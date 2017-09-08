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Гибель сбежавшего в ВСУ актера Пашинина подтвердили в ДНР
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    Гибель сбежавшего в ВСУ актера Пашинина подтвердили в ДНР

    15:59  8 Сентября 2017
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    В ДНР подтвердили гибель Пашинина

    Донецк, 8 сентября. Актер Анатолий Пашинин, воевавший на стороне ВСУ, погиб в Донбассе. Об этом сообщил источник в руководстве силовых структур ДНР.

    В силовых структурах народной республики подтвердили гибель актера, сообщила корреспондент издания «Ридус» в ДНР Анна Долгарева. 

    Ранее писатель и офицер армии ДНР Захар Прилепин на своей странице в Facebook написал, что Пашинина могли убить в результате обстрела. При этом он не исключил, что речь может идти о дезинформации.

    Гибель сбежавшего в ВСУ актера Пашинина подтвердили в ДНР

    «И точно не мы. Мы вчера вообще никуда не стреляли, начальство не велит. Я даже не знаю, где его подраздел находится. Пусть живет. Но только дома пусть живет», — написал он.

    Добавим, ранее Пашинин заявлял украинским СМИ, что «ловит кайф» от войны в Донбассе и нахождения рядом со «славными ребятами» из ВСУ. Актер утверждал, что воюет под позывным «Дублер», который позаимствовал у брата.

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    Автор: Борис Любимов
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