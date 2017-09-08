Памфилова поручила избавиться от «мертвых душ» в списках избирателей к выборам-2018

В Избранное

Москва, 8 сентября. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова дала поручение региональным избиркомам к президентским выборам в 2018 году проверить все списки избирателей. Из них нужно удалить «мертвые души», то есть тех, кто уже умер.

Об этом Элла Памфилова сообщила на заседании ЦИК, которое было посвящено подготовке к единому дню голосования, пишет ТАСС. После сверки списков избирателей, в них было найдено 60 тысяч «мертвых душ».

Председатель ЦИК РФ обратилась к руководителям региональных избиркомов с просьбой заниматься сверкой списков, не пропуская ни одного дня, чтобы к президентской компании все списки были чистые.

Напомним, что выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Ранее стало известно, что большинство россиян проголосовали бы за президента Путина уже 10 сентября.