Памфилова поручила избавиться от «мертвых душ» в списках избирателей к выборам-2018
Москва, 8 сентября. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова дала поручение региональным избиркомам к президентским выборам в 2018 году проверить все списки избирателей. Из них нужно удалить «мертвые души», то есть тех, кто уже умер.
Об этом Элла Памфилова сообщила на заседании ЦИК, которое было посвящено подготовке к единому дню голосования, пишет ТАСС. После сверки списков избирателей, в них было найдено 60 тысяч «мертвых душ».
Председатель ЦИК РФ обратилась к руководителям региональных избиркомов с просьбой заниматься сверкой списков, не пропуская ни одного дня, чтобы к президентской компании все списки были чистые.
Напомним, что выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Ранее стало известно, что большинство россиян проголосовали бы за президента Путина уже 10 сентября.