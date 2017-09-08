Даръа: боевики ИГИЛ убили шесть «умеренных» оппозиционеров ССА на западе провинции

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Даръа, 8 сентября. В южной провинции Даръа продолжается противостояние «Исламского государства»* и «Свободной сирийской армии».

Подконтрольное «Халифату» информационное агентство сообщило, что боевики «Джейш Халид ибн аль-Валид» (группировка входит в состав запрещенной в России террористической организации «Исламское государство») убили шестерых «оппозиционеров» из альянса «Свободная сирийская армия» в ходе рейда около населенного пункта Аль-Абдали. Еще один из «умеренных» боевиков попал в плен.

Ранее сообщалось, что ССА совершила неудачное нападение на позиции «Исламского государства» после чего обстреляли игиловцев из реактивных систем залпового огня.

#BREAKING:



6 rebels killed and 1 captured alive yesterday after Jaysh Khaled ibn Walid conducted a raid on Al-Abdali village W. Daraa CS. pic.twitter.com/TRWoVm3Fm2 — TheMoroccanBaathist (@MorocanArab) September 8, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.