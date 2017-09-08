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«Прораб на галерах»: журналист кремлевского пула написал новую книгу о Путине
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    «Прораб на галерах»: журналист кремлевского пула написал новую книгу о Путине

    16:27  8 Сентября 2017
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    «Прораб на галерах»: журналист кремлевского пула написал новую книгу о Путине

    Москва, 8 сентября. Журналист Андрей Колесников, входящий в кремлевский пул,  рассказал о своей новой книге о президенте России, которая получила название «Путин: Прораб на галерах». 

    По словам автора, книга состоит из большого количества глав, рассказывающих об отношениях главы российского государства с интеллигенцией. Так, в одной из глав описаны отношения российского лидера с кинодеятелями.

    «Глава так и называется «Путин и интеллигенция», об отношениях президента с кинодеятелями, с рыбаками «Путин и рыбаки», то есть это об отношениях со всеми», — пояснил журналист.

    Колесников отметил, что «это отдельные фразы, абзацы, периоды, чтобы отношение было показано довольно исчерпывающим образом», передает РИА Новости.

    Андрей Колесников

    Напомним, ранее актуальный опрос россиян показал, что две трети респондентов отдали бы свой голос за президента России Владимира Путина, если бы новые выборы состоялись в воскресенье.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #колесников
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