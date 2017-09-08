Новости США: Захарова заявила о провокации ФБР в генконсульстве России

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США, 8 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключает, что ФБР готовит провокацию в российском консульстве в Сан-Франциско; Дональд Трамп-младший дал показания в Сенате США; президент все же встал на сторону демократов в вопросе бюджета и госдолга. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

«Беспредел и провокация»

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с обысками, проведенными американской стороной в генконсульстве России в Сан-Франциско.

Выступая на пятничном брифинге Захарова отметила, что действия США — это беспредел, идущий вразрез с заявлениями Государственного департамента США. Она также добавила, что российская сторона не исключает провокаций со стороны ФБР.

По словам Захаровой обыски были инициированы ФБР. «По нашей информации, все, что сейчас происходит в отношении российских дипломатов, за всем этим в том числе стоят сотрудники американских спецслужб», — пояснила Захарова.

Захарова подчеркнула, что Госдепартамент США регулярно делает заявления, из которых следует, что Америка готова нормализовать отношения с Россией — это ее главная цель.

«Каким образом все то, что сейчас происходит в нашем здании в Сан-Франциско, способствует нормализации ситуации?» — задается вопросом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Допрос Трампа-младшего

Дональд Трамп-младший предстал перед разведывательным комитетом Сената США, сообщает New York Times.

Газета утверждает, что сын президента отрицал, что когда-либо «связывался с Россией, чтобы повлиять на выборы в США». Трамп-младший встретился с российским адвокатом Натальей Весельницкой только для того, чтобы узнать, какой именно информацией о Хиллари Клинтон она владеет. Он не рассказывал о встрече отцу, так как сам не знал, чего от нее ждать, отмечает NYT. Ему просто было необходимо понять, насколько Клинтон подходит для поста президента. «Из встречи в Трамп-тауэр ничего не вышло», — сказал Трамп-младший. После продлившегося пять часов допроса комитету стало ясно, что необходимо выслушать также показания других участников встречи.

Трамп решил работать с демократами

Президент Дональд Трамп пошел навстречу демократам, так как был разочарован поведением консерваторов, мешавших продвижению его планов, сообщает The Hill.

Члены Демпартии используют возможность, чтобы поработать с Трампом над вопросами иммиграции и расходов. Вчера Трамп неожиданно согласился на план финансирования, который ему предложили демократы. Согласно этому плану, правительство будет профинансировано до декабря 2017 года, а лимит государственного долга будет повышен. Это не понравилось консерваторам, а спикер Палаты представителей Пол Райан даже назвал соглашение «смешным» и «позорным».

В то же время газета The Washington Post сообщает, что после того, как Трамп принял предложение демократов по поводу финансирования государства, фракция консерваторов «Совет Свободы» (Freedom Caucus) разочаровалась в Поле Райане как в спикере Палаты представителей, и думает заменить его на Ньюта Гингрича или Рика Санторума.

Реформа системы безопасности в образовательных учреждениях и кампусах

Министр образования Бетси Девос пообещала заменить «провалившуюся систему», которая должна была защищать учащихся от изнасилований на территории учебных заведений и общежитий, сообщает газета The Washington Post.

Глава министерства образования раскритиковала систему, созданную во времена Барака Обамы и сказала, что ее просто необходимо заменить, так как нынешняя совершенно не работает. Однако она также отметила, что правила несправедливы не только по отношению к пострадавшим, но и по отношению к обвиняемым.

«Человека слишком легко обвинить в изнасиловании, так быть не должно», — говорит Девос.

Решение суда по миграционному запрету Трампа

Апелляционный суд постановил, что бабушки, дедушки и прочие дальние родственники людей, проживающих в США, а также беженцы с официальным документом от правительства не попадают под запрет Трампа на въезд в страну для иммигрантов, сообщает The Washington Post.

Постановление суда вступит в силу уже через пять дней, а ведь обычно оно вступает в силу не раньше 52 дня. Это связано с тем, что беженцы находятся в опасной и неопределенной ситуации. Всего на данный момент решения суда ожидают 24 тысячи беженцев с официальными документами.

Угроза «Ирмы» — фейк?

Ведущий радио-шоу Раш Лимбо обвинил СМИ в том, что они создают фальшивые новости об урагане «Ирма», угрожающем Флориде, сообщает газета The Washington Post.

«Эти ураганы никогда не бывают такими сильными, как о них говорят в СМИ», — заявил он.

По его словам, СМИ добавляют спецэффекты в видео про ураганы, чтобы казалось, будто из океана «изгоняют самого дьявола» в виде этого ярко-красного урагана.

Паника во Флориде

Людям, снимающим квартиры во Флориде, арендодатели запрещают устанавливать на окна ставни, чтобы защититься от урагана, сообщает WPTV.

Арендодатели не объясняют, чем вызван запрет на установку ставен, но подчеркивают, что очень переживают за местных жителей.

Гей-пара против пекаря

Департамент юстиции встал на сторону пекаря, отказавшегося печь торт для гей-пары, сообщает Washington Examiner.

В 2012 году пекарь сказал, что не печет свадебные торты для однополых пар, потому что это противоречит его религиозным убеждениям. Пара тут же подала на него в суд. Правительство согласилось с пекарем в том, что торты для него являются формой самовыражения, и он не может быть принужден использовать свой талант для выражения того, во что он не верит.

Любовь и ураганы

Харви и Ирма — это не только ураганы, но еще и пара, которая живет вместе уже 75 лет, сообщает газета New York Times.

Харви исполнилось 104 года в июле, а Ирме будет 93 в ноябре. Они помнят множество событий XX века, включая день убийства Джона Кеннеди. Но ни разу на их памяти ураганы еще не называли именами пары одновременно. Ураган «Харви» впервые прошелся по США в 1981 году, но ни разу не появлялся одновременно с ураганом «Ирма». В отличие от ураганов, Ирма и Харви вместе с 1940 года.