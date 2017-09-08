Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Новороссия
Украинские силовики потеряли пять человек во время вылазки на территорию ДНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинские силовики потеряли пять человек во время вылазки на территорию ДНР

    13:50  8 Сентября 2017
    580

    Украинские силовики потеряли пять человек во время вылазки на территорию ДНР

    Донецк, 8 сентября. Украинские силовики за неделю потеряли пять человек убитыми и 11 ранеными, что стало результатом вылазки на территорию ДНР. Об этом в пятницу заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

    «В результате провокационных вылазок потери противника составили пять убитыми и одиннадцать ранеными», — отметил он.

    Украинские силовики потеряли пять человек во время вылазки на территорию ДНР

    По его словам, одним из убитых оказался боевик ультраправой организации «Правый сектор» (запрещена в России). Группа националистов попыталась проникнуть в «серую зону» южнее Марьинки, однако на подходе была обстреляна. В результате один член «Правого сектора»* был убит, четверо получили ранения, передает Донецкое агентство новостей.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Геннадий Плющев
    #днр #донбасс #украина #басурин #силовики #потери
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9312

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1536

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3872

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7788

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        222
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5313
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        302
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6361