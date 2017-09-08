Украинские силовики потеряли пять человек во время вылазки на территорию ДНР

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Донецк, 8 сентября. Украинские силовики за неделю потеряли пять человек убитыми и 11 ранеными, что стало результатом вылазки на территорию ДНР. Об этом в пятницу заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«В результате провокационных вылазок потери противника составили пять убитыми и одиннадцать ранеными», — отметил он.

По его словам, одним из убитых оказался боевик ультраправой организации «Правый сектор» (запрещена в России). Группа националистов попыталась проникнуть в «серую зону» южнее Марьинки, однако на подходе была обстреляна. В результате один член «Правого сектора»* был убит, четверо получили ранения, передает Донецкое агентство новостей.

* Организация запрещена на территории РФ.