Донбасс: ВСУ за неделю выпустили по ДНР почти 350 боеприпасов

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Донецк, 8 сентября. Украинская армия за минувшую неделю выпустила 344 снаряда и мины по территории Донецкой народной республики. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, за данный период времени ВСУ почти 200 раз нарушили режим прекращения огня.

«За прошедшую неделю противник 199 раз нарушил режим прекращения огня, и применил по территории Республики 344 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 120 и 82 мм», — цитирует Донецкое агентство новостей слова замкома.

Как отметил Басурин, районы 25 населенных пунктов ДНР оказались под обстрелами украинских военных.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики.