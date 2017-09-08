Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Общество
Сечин жестко отреагировал на обнародование его разговора с Улюкаевым
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сечин жестко отреагировал на обнародование его разговора с Улюкаевым

    14:00  8 Сентября 2017
    4781

    Сечин жестко отреагировал на обнародование его разговора с Улюкаевым

    Москва, 8 сентября. Глава «Роснефти» Игорь Сечин прокомментировал обнародование прокуратурой стенограммы его разговора с экс-министром экономического развития  Алексеем Улюкаевым.

    «Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну»,— заявил Сечин изданию «Коммерсант».

    По мнению главы «Роснефти», процесс по делу Улюкаева должен был проходить в закрытом режиме.

    Сечин жестко отреагировал на обнародование его разговора с Улюкаевым

    Напомним, в стенограмме аудиозаписи разговора Алексея Улюкаева с Игорем Сечиным не говорится о деньгах, однако девять раз упоминается «корзинка с колбасой». По версии следствия, речь идет о передаваемой Улюкаеву взятке. Сечин ранее заявил журналистам, что экс-министр требовал незаконного вознаграждения, «сам приехал за ним и погрузил в машину».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9312

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1536

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3872

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7788

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        222
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5313
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        302
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6361