Сечин жестко отреагировал на обнародование его разговора с Улюкаевым

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Москва, 8 сентября. Глава «Роснефти» Игорь Сечин прокомментировал обнародование прокуратурой стенограммы его разговора с экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым.

«Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну»,— заявил Сечин изданию «Коммерсант».

По мнению главы «Роснефти», процесс по делу Улюкаева должен был проходить в закрытом режиме.

Напомним, в стенограмме аудиозаписи разговора Алексея Улюкаева с Игорем Сечиным не говорится о деньгах, однако девять раз упоминается «корзинка с колбасой». По версии следствия, речь идет о передаваемой Улюкаеву взятке. Сечин ранее заявил журналистам, что экс-министр требовал незаконного вознаграждения, «сам приехал за ним и погрузил в машину».