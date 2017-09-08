В Нижнем Тагиле неизвестные оставили без связи скорую помощь и силовые структуры

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Нижний Тагил, 8 сентября. Неизвестные устроили диверсию против скорой помощи, ФСО и ФСБ в Нижнем Тагиле, возбуждено уголовное дело.

В правоохранительных органах Нижнего Тагила инцидент называют настоящей диверсией. Неизвестные в 13 местах перерезали кабели оптоволоконной линии «Тагил Телеком», в результате на двое суток связи лишились диспетчеры скорой помощи, из строя вышли каналы спецсвязи ФСО и ФСБ, еще три десятка предприятий испытывали проблемы со связью.

Агентство URA.ru сообщает, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «приведение в негодность объектов жизнеобеспечения из хулиганских или корыстных побуждений». Ущерб от диверсии составил около полутора миллионов рублей.