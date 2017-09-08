Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Сирия эксклюзив
Сирия и Израиль проявили интерес к «Терминаторам»: в чем уникальность российской боевой машины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия и Израиль проявили интерес к «Терминаторам»: в чем уникальность российской боевой машины

    14:46  8 Сентября 2017
    1873

    Сирия и Израиль проявили интерес к «Терминаторам»: в чем уникальность российской боевой машины

    Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шевченко накануне рассказал журналистам, что Сирия и Израиль одновременно проявили интерес к закупке боевых машин поддержки танков типа «Терминатор» российского производства.

    «Странно, что они так долго «раскачивались». Это уникальная машина», — прокомментировал новость на своей странице в Facebook вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

    Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, с чем связан интерес к этому образцу российского вооружения со стороны других стран:

    ««Терминатор» разрабатывался изначально как боевая машина поддержки танков на поле боя. Поскольку обычный танк, выполняя свои задачи, уязвим от гранатометных расчетов противника, требуется, чтобы в боевых порядках находилась специализированная боевая машина, которая бы занималась тем, что обеспечивала бы поражение наиболее опасных для танка целей и обеспечивала бы успех танков в бою».

    Сирия и Израиль проявили интерес к «Терминаторам»: в чем уникальность российской боевой машины

    Эксперт отметил, что сегодня террористические формирования активно используют противотанковые ракетные комплексы. В свою очередь, и Сирия, и Израиль уже испытали это на себе в ходе боевых действий.

    ««Терминатор», очевидно, по логике военных как Сирии, так и Израиля, позволит обеспечить устойчивость техники в бою. Поэтому и проявлен такой интерес. Но от проявленного интереса до контракта еще дистанция большого размера. В любом случае, переговоры по вопросам поставки этой боевой техники за рубеж будет вести «Рособоронэкспорт» с представителями иностранных государств».

    Наш собеседник подчеркнул, что других аналогичных боевых машин сегодня, кроме России никто не создал:

    «Поэтому специализированная машина поддержки танков как раз и вызвала интерес тех стран, которые реально использовали танки в современной войне и убедились, что для их устойчивости на поле боя необходима поддержка таких машин как «Терминатор».  

    Сирия и Израиль проявили интерес к «Терминаторам»: в чем уникальность российской боевой машины

    Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) объяснил уникальность «Терминатора» тем, что Россия — это креативный новатор на рынке вооружения:

    «Мало того, что мы предлагаем прорывные идеи, мы еще и надежные, оперативные поставщики оборонной продукции, в чем убеждались и другие страны. Не случайно Ирак просил у России закупить оружие. На вопрос, почему именно у России, ведь в Ираке воюют Соединенные Штаты, иракцы ответили, что им нравится надежность и оперативность».

    Наш собеседник заострил внимание на том, что на сегодняшний день Россия не только изучает спрос на  рынка вооружения и военной техники, но еще и апробирует их в современных условиях.

    «Терминатор» заменяет пехоту. Мы сохраняем человеческие жизни, при этом максимально обеспечивая выполнение танковыми частями и подразделениями своей боевой задачи. На «Терминаторе» установлены две тридцатимиллиметровые пушки, дальность стрельбы — 4 километра, прошибает практически все легкие цели. Более того, там есть ПТУР, которые обеспечивают уничтожение не только противотанковых безоткатных орудий и других средств, но и поражает бронецели, те же танки противника. Спаренные пулеметы калибра 7,62 мм, которые предназначены для уничтожения живой силы. Таким образом, мы стали сохранять жизнь мотострелков, которые раньше обеспечивали живучесть танковых частей».

    Сирия и Израиль проявили интерес к «Терминаторам»: в чем уникальность российской боевой машины

    Эксперт отметил, что у Соединенных Штатов нет подобного вооружения, потому что они не анализируют, они «менеджеры от организации вооруженного конфликта, они сами не воюют, не исследуют»:

    «А у нас очень серьезный оборонно-промышленный комплекс, который обеспокоен качеством вооружения. Представители ОПК постоянно находятся в Сирии, анализирует ситуацию, и на основе этого анализа модернизирует современные проекты, в том числе, и по поддержке танковых подразделений».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сирия #израиль #дмитрий рогозин #терминатор #александр шевченко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9312

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1536

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3872

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7788

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        222
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5313
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        302
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6361