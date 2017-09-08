Сирия и Израиль проявили интерес к «Терминаторам»: в чем уникальность российской боевой машины

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Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шевченко накануне рассказал журналистам, что Сирия и Израиль одновременно проявили интерес к закупке боевых машин поддержки танков типа «Терминатор» российского производства.

«Странно, что они так долго «раскачивались». Это уникальная машина», — прокомментировал новость на своей странице в Facebook вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, с чем связан интерес к этому образцу российского вооружения со стороны других стран:

««Терминатор» разрабатывался изначально как боевая машина поддержки танков на поле боя. Поскольку обычный танк, выполняя свои задачи, уязвим от гранатометных расчетов противника, требуется, чтобы в боевых порядках находилась специализированная боевая машина, которая бы занималась тем, что обеспечивала бы поражение наиболее опасных для танка целей и обеспечивала бы успех танков в бою».

Эксперт отметил, что сегодня террористические формирования активно используют противотанковые ракетные комплексы. В свою очередь, и Сирия, и Израиль уже испытали это на себе в ходе боевых действий.

««Терминатор», очевидно, по логике военных как Сирии, так и Израиля, позволит обеспечить устойчивость техники в бою. Поэтому и проявлен такой интерес. Но от проявленного интереса до контракта еще дистанция большого размера. В любом случае, переговоры по вопросам поставки этой боевой техники за рубеж будет вести «Рособоронэкспорт» с представителями иностранных государств».

Наш собеседник подчеркнул, что других аналогичных боевых машин сегодня, кроме России никто не создал:

«Поэтому специализированная машина поддержки танков как раз и вызвала интерес тех стран, которые реально использовали танки в современной войне и убедились, что для их устойчивости на поле боя необходима поддержка таких машин как «Терминатор».

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) объяснил уникальность «Терминатора» тем, что Россия — это креативный новатор на рынке вооружения:

«Мало того, что мы предлагаем прорывные идеи, мы еще и надежные, оперативные поставщики оборонной продукции, в чем убеждались и другие страны. Не случайно Ирак просил у России закупить оружие. На вопрос, почему именно у России, ведь в Ираке воюют Соединенные Штаты, иракцы ответили, что им нравится надежность и оперативность».

Наш собеседник заострил внимание на том, что на сегодняшний день Россия не только изучает спрос на рынка вооружения и военной техники, но еще и апробирует их в современных условиях.

«Терминатор» заменяет пехоту. Мы сохраняем человеческие жизни, при этом максимально обеспечивая выполнение танковыми частями и подразделениями своей боевой задачи. На «Терминаторе» установлены две тридцатимиллиметровые пушки, дальность стрельбы — 4 километра, прошибает практически все легкие цели. Более того, там есть ПТУР, которые обеспечивают уничтожение не только противотанковых безоткатных орудий и других средств, но и поражает бронецели, те же танки противника. Спаренные пулеметы калибра 7,62 мм, которые предназначены для уничтожения живой силы. Таким образом, мы стали сохранять жизнь мотострелков, которые раньше обеспечивали живучесть танковых частей».

Эксперт отметил, что у Соединенных Штатов нет подобного вооружения, потому что они не анализируют, они «менеджеры от организации вооруженного конфликта, они сами не воюют, не исследуют»: