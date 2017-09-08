ДНР выявила прибытие в Донбасс солдат ВСУ с американскими винтовками и гранатометами

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Донецк, 8 сентября. Разведчики Донецкой народной республики обнаружили, что в арсенале военнослужащих ВСУ имеются гранатометы и крупнокалиберные снайперские винтовки производства США. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление заместителя командующего оперативным командованием Эдуарда Басурина.

По его словам, в район населенного пункта Майорск прибыли снайперские группы, вооруженные винтовками американского производства.

Басурин отметил, что Киев закупил у США снайперские винтовки калибра 12,7 мм Barrett М82, а также партию ручных гранатометов AirTronic.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики за минувшие сутки 37 нарушили «школьное перемирие» в Донбассе.