Эксперт прокомментировал идею изменить форму регистрационных номеров в России

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Росстандарт предлагает изменить форму и размер регистрационных знаков. Так, в разрабатываемом сейчас проекте нового ГОСТ планируется уменьшить размер номеров для мотоциклов, ретроавтомобилей и машин, произведенных в США и Японии.

Напомним, что информация о готовящейся «номерной» реформе появилась в СМИ уже некоторое время назад. Тогда со ссылкой на источник в правительстве РФ ряд изданий опубликовал сообщение, что регистрационные номера предлагается изменить не только по форме, но и по содержанию. Было заявлено, что из содержащейся на номере информации предлагается исключить код российского региона, в котором автомобиль зарегистрирован. Впрочем, то, что реформа зайдет так далеко, вскоре опровергли в МВД России.

По мнению автоюриста Сергея Смирнова, идея Росстандарта имеет теоретический смысл. Тем не менее на практике в ней пока нет особой нужды. В РФ просто не так уж много автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств с нестандартными креплениями для регистрационных знаков. Менять форму регистрационных номеров по всей России ради нескольких региональных исключений может быть контрпродуктивно. Когда придет время для обсуждения законодательной новеллы Росстандарта в правительстве, именно такие аргументы могут быть выдвинуты там в качестве критики.

«Лично я бы не стал менять форму регистрационного знака, так как не вижу в этом особого смысла. Для того нет ни юридических, ни логических обоснований. На сегодняшний день те регистрационные знаки, которые существуют в России, удовлетворяют равно и требования государственного стандарта, и все или почти все возможности эксплуатации. Их можно устанавливать и на автомобили, и на мотоциклы», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Росстандарт объясняет свое новшество тем, что существующие российские номера нельзя установить на определенные нестандартные транспортные средства: японские и американские автомобили, ретроавто и некоторые мотоциклы зарубежного производства. Тем не менее, по мнению Смирнова, это не такая уж большая проблема на российских дорогах.

«Таких машин в России очень немного. Кроме того, на сегодняшний день ввезти в РФ такую машину достаточно сложно и накладно. Потому, скажем, новые японские иномарки с нестандартным креплением для номера появляются у нас лишь в единичных экземплярах. На Дальнем Востоке все еще достаточно много японских автомобилей, но все это старая техника. Поскольку новых поступлений нет, все это — доживающий свой век автопарк. Более того, существующий на сегодняшний день ГОСТ позволяет использовать для крепления номеров на них специальные переходники», — поясняет свою позицию Сергей Смирнов.

Существующая форма российских номеров достаточно хороша сама по себе, резюмирует атоэксперт, и, скорее всего, не нуждается в улучшениях. Росстандарт подаст свою инициативу на рассмотрение в правительство в 2018 году, именно тогда будет закончена финальная редакция документа. Вполне возможно, считает Смирнов, что в итоге проект данного новшества будет отклонен.

Гораздо больший интерес представляют более ранние сообщения о том, что со временем может быть изменена содержащаяся на российских номерах информация. Так, к примеру, коды регионов могут быть убраны с номеров нового образца. В МВД уже опровергли сообщения СМИ о том, что там ведется работа по данному направлению. С другой стороны, вполне возможно, что нет дыма без огня. Может быть, что обсуждение данного вопроса все еще ведется, хоть и находится на ранней стадии, считает Смирнов. После того, как в прессу просочилась соответствующая информация, правительственные ведомства могли поспешить опровергнуть ее не потому, что они в принципе против данного новшества, а просто потому, что у них еще не готов проект того, как будут выглядеть новые автономера.