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Сирия сегодня: боевики ИГИЛ минируют города САР, МККК нужно нарастить объем гумпомощи — Шойгу
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    Сирия сегодня: боевики ИГИЛ минируют города САР, МККК нужно нарастить объем гумпомощи — Шойгу

    13:58  8 Сентября 2017
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    Саперы в Сирии

    Сирия, 8 сентября. Отступая из сирийских городов, боевики запрещенной в России террористической организаций «Исламское государство*» минируют улицы и дома. Министр обороны РФ призвал МККК срочно нарастить объемы гуманитарной помощи населению САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Взрывные «подарки» от ИГИЛ*

    Во время отступления, члены террористической организации ИГИЛ оставляют после себя мины, чтобы затруднить возвращение мирных жителей. Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    «Масштабы разрушений, которые оставляют после себя террористы, конечно, ужасают. Отступая, они минируют населенные пункты, чтобы затруднить возвращение именно мирных жителей», — поясняет дипломат.

    Подрыв неразорвавшегося снаряда

    По мнению ряда экспертов, такое положение дел существенно затрудняет продвижение правительственных сил Сирийской арабской республики. Военным инженерам САР, подготовленным российскими взрывотехниками, приходится прощупывать буквально каждый метр освобожденного населенного пункта, что не очень хорошо сказывается на общем темпе движения правительственной армии в боях с радикальными исламистами.

    Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

    МККК должен нарастить объем гумпомощи

    Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу призвал Международный комитет Красного креста экстренно увеличить объемы поставляемой в Сирию гуманитарной помощи и принять активной участие в восстановлении инфраструктуры ближневосточной страны.

    В пятницу начальник главного управления международного военного сотрудничества ведомства Александр Кшимовский передал директору управления по оперативной деятельности МККК Доминику Штилхарту обращение Шойгу к главе МККК Петеру Мауреру.

    Работа специалистов МККК

    «Сергей Шойгу призвал МККК срочно нарастить объемы гуманитарной помощи, принять самое активное участие в восстановлении разрушенных домов, школ, больниц, объектов инфраструктуры и предпринять все усилия по всестороннему содействию сирийскому народу», — подчеркнул российский офицер.

    В Минобороны также подчеркнули, что с созданием зон деэскалации в Сирии обстановка в стране значительно улучшилась, начали функционировать комитеты национального примирения, которые уже сегодня создали условия для налаживания мирной жизни.

    Нарушения перемирия

    За минувшие сутки российские специалисты комиссии по перемирию в САР зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие — два. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

    Военная полиция РФ в Сирии

    «За сутки зафиксированы восемь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — шесть, Дамаск — два. Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинции Дамаск», — подчеркивается в документе.

    Стоит отметить, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, которые в настоящее время находятся под контролем боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ — прим. ред.) и ИГ*.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #сирия #иг #террористы #дамаск #сергей шойгу #москва #вкс рф #игил #исламское государство #саа #сар #мккк
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