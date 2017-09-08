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Политика
Захарова отреагировала на заявления Госдепа о «политике око за око»
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    Захарова отреагировала на заявления Госдепа о «политике око за око»

    13:30  8 Сентября 2017
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    Захарова отреагировала на заявления Госдепа о «политике око за око»

    Москва, 8 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепа США о политике «око за око». По ее словам, действия Вашингтона в отношении Москвы вызывает вопрос, «есть ли в США единая повестка в отношении России?».

    «Есть законодатели, Госдеп, силовые структуры, есть администрация президента Трампа, и везде мы либо слышим различные заявления, либо видим различные действия», — отметила дипломат. 

    Те шаги, которые предпринимают в США, вызывают вопрос, есть ли в Америке единая повестка в отношении Москвы, добавила она. «По линии Госдепа мы слышим только одно — «мы хотим нормализовать отношения с РФ», — Но на практике мы видим принятие новых санкционных законов, продление старых, и действия, которые характеризуют абсолютную деградацию отношений» — подчеркнула она. 

     

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #москва #захарова #мид рф #госдеп #око за око
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