Захарова отреагировала на заявления Госдепа о «политике око за око»

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Москва, 8 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепа США о политике «око за око». По ее словам, действия Вашингтона в отношении Москвы вызывает вопрос, «есть ли в США единая повестка в отношении России?».

«Есть законодатели, Госдеп, силовые структуры, есть администрация президента Трампа, и везде мы либо слышим различные заявления, либо видим различные действия», — отметила дипломат.

Те шаги, которые предпринимают в США, вызывают вопрос, есть ли в Америке единая повестка в отношении Москвы, добавила она. «По линии Госдепа мы слышим только одно — «мы хотим нормализовать отношения с РФ», — Но на практике мы видим принятие новых санкционных законов, продление старых, и действия, которые характеризуют абсолютную деградацию отношений» — подчеркнула она.