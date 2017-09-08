Сирия: самолеты ВВС Израиля замечены над городом Бир Аджам

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Эль-Кунейтра, 8 сентября. Военная авиация Израиля замечена в воздушном пространстве Сирии.

Очевидцы в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирийской арабской республики сообщили, что боевые самолеты ВВС Израиля пролетели над населенным пунктом Бир Аджам.

Ранее сообщалось, что в этой же местности израильские наземные войска на 200 метров вторглись на сирийскую территорию, подконтрольную «Джебхат ан-Нусре*» (запрещенная в России террористическая организация).

Израильские самолеты, предположительно, будут оказывать поддержку наземным войскам с воздуха.

Right Now: Syrian activists report seeing Israeli jets flying over Bir Ajam town in Quneitra. #Syria



(Photo for illustration) pic.twitter.com/8CCF0qKTX7 — F. Jeffery (@Natsecjeff) September 8, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.