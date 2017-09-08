Готовятся к удару: Милонов рассказал, каких обвинений ждать от оппозиции после выборов

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На предстоящих 10 сентября муниципальных выборах в Москве оппозиционные силы будут раздроблены, а их электорат слабо мотивирован, сообщили сотрудники Фонда развития гражданского общества. Оппозиция слаба не только в Москве, поэтому стоит ожидать от нее многочисленных сообщений о нарушениях во время избирательного процесса, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета ГД РФ по международным делам Виталий Милонов.

«Оппозиция очень рассыпалась, идет под разными флагами. Мы видим участников проекта «Открытые выборы» в списке КПРФ, мы видим в списке партии «Яблоко» тех, кто членом партии «Яблоко» не является, большое количество самовыдвиженцев», — рассказал руководитель ФоРГО Константин Костин.

Президент фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин считает, что главная проблема предстоящих выборов заключается в низкой степени мотивированности оппозиционного электората.

«Много людей уже определились со своим выбором 10 сентября, и наши оппозиционеры уже заранее начинают чувствовать горечь запаха поражения. Поэтому приходит понимание того, что ребята будут сейчас пытаться оправдать свое поражение и обвинять власть во всех грехах. У оппозиции всегда в запасе есть ряд обвинений. Их представители будут говорить, что победившие кандидаты пользовались административным ресурсом, все украдено, что результаты голосования подсчитаны плохо. А вот по оценке «экзитпола» в бургерной и других кафешках оппозиция набрала четкие 70%, но власти подсчитали все наоборот. У них эксперты по скайпу будут высказываться и т.д. Все это будет», — поясняет ситуацию Виталий Милонов.

Собеседник ФАН считает смешными подобные обвинения и говорит о том, что в России отсутствует настоящий оппозиционный блок.

«Люди этого двоения просто не понимают, что за них не голосуют, потому что они никто и ничто. Мне кажется, если их подпустить к казне, они будут воровать безумно и бессовестно. Это люди, имеющие неприличные амбиции, непрофессионалы, они не предлагают ничего толкового. Видел недавно клип одного кандидата, он рэп читал, так там каждое второе слово ругань «Единой России», каждое третье — мат. И что такой кандидат может предложить населению? Россияне же не идиоты, их невозможно развести. Наш народ хочет видеть у власти людей, которые имеют опыт работы, которые реально могут что-то сделать, что-то изменить. А эти придут со своими бургерами и фалафелями, завоняют весь муниципальный совет своими смузями», — продолжает народный избранник.

При этом депутат призывает жителей Российской Федерации прийти на выборы 10 сентября и отдать свои голоса за тех кандидатов, которые по их мнению того заслуживают. По мнению Милонова ошибочно считать, что такими вещами как муниципальные дела должны заниматься все кому не лень. В этой сфере должен быть системный подход.

«Я призываю людей сходить на выборы 10 сентября, познакомиться с кандидатами, разобраться с их предложениями, понять, имеют ли они какой-то опыт или могут только на моноколесе с гамбургером кататься», — заключил депутат.

Напомним, в предстоящее воскресенье, 10 сентября, в России пройдет единый день голосования. В 16 регионах будут выбраны губернаторы, в шести — депутаты законодательных собраний. Жители Якутска изберут мэра, еще в 11 региональных центрах состоятся выборы депутатов городских советов.