Президента Украины выберут ЕС и США: эксперт о том, почему Порошенко игнорирует интересы своего народа

В Избранное

Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал президенту Украины Петру Порошенко не беспокоиться о благосостоянии Крыма, а сконцентрировать внимание на проблемах собственной страны. Константинов в своем заявлении также намекнул, что Порошенко является плохим управленцем.

«Господин Порошенко громко заявил о желании вернуть Крым, но ему бы удалось, для начала, справиться с той территорией, что у него имеется. Лучше бы он думал о том, как удержать существующие границы государства, накормить и напоить жителей Украины, дать им надежду на будущее, а не проявлять заботу о нашей судьбе», — заключил Константинов.

Как экспертное сообщество оценивает администраторские способности украинского лидера и уровень заботы о собственном народе — в материале Федерального агентства новостей.

Заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев в беседе с корреспондентом ФАН сообщил, что у украинского народа нет рычагов воздействия на власть и возможностей изменить ситуацию в стране.

«Действительно, в 2019 году на Украине состоятся президентские выборы. Казалось бы, Порошенко сейчас должен учитывать потребности и желания своего потенциального электората. Но политическая система, которая сейчас царит на Украине, в принципе исключает проведение реальных выборов. К власти придет тот человек, которого определят в Вашингтоне или Евросоюзе. Либо это будет согласованная обеими сторонами креатура. Если будет принято решение оставить у власти Порошенко, он останется президентом страны. Поэтому у Петра Порошенко и нет необходимости ориентироваться на потребности населения», — заключает Суздальцев.

Эксперт отмечает, что единственная альтернатива для украинцев, которых не устраивает обстановка в стране, — это эмиграция. По словам Суздальцева, многие жители соседнего государства переезжают на постоянное место жительства в Польшу, Венгрию и Россию. Многие украинцы сегодня осуществляют свою трудовую деятельность на территории РФ. Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ рассказал, что даже визуально наблюдает увеличение потока жителей Украины в административных зданиях миграционной службы.

Также Суздальцев отметил, что экономика Украины сейчас претерпевает серьезные негативные изменения.

«По уровню бедности в будущем Украина может приблизиться к Таджикистану. Там будут проживать пенсионеры, а на заработки работоспособное население будет ездить в другие страны», — предупреждает Суздальцев.

Также собеседник ФАН негативно оценил реформы, которые пытаются осуществить украинские власти. Сами по себе, заявляет Андрей Суздальцев, они эффективны, но главная проблема реформ — это шаблонность. Авторы реформ составляли их без оглядки на политическую и экономическую ситуацию в стране, а также не считаясь с населением и его потребностями. Серьезный удар по реформаторской деятельности наносит коррупция.

«Сегодня коррупция на Украине — это фактически каркас государства», — считает эксперт.

Таким образом, по многим направлениям работы деятельность Петра Порошенко можно оценивать как неудовлетворительную.

Ранее Порошенко, выступая перед Верховной радой, признал, что вернуть Крым в состав Украины невозможно даже силой. Он заявил, что властям необходимо предпринять все возможные действия, чтобы России «запекло» из-за Крыма. Сами народные избранники негативно оценили выступление украинского лидера, обвинив его в сознательном искажении повестки и нежелании отвечать на ряд ключевых и принципиальных вопросов.

Член Совфеда Алексей Пушков высмеял намерения Порошенко и посоветовал «изучить опыт одного грузина». Политолог Андрей Ваджра в беседе с ФАН указал на схожесть взглядов и риторики нынешнего главы Украины и бывшего президента Грузии. По мнению эксперта, подобного рода заявления свидетельствуют о попытках привлечь внимание потенциальный электорат и посоветовал не обращать на них внимания.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. За воссоединение выступала большая часть жителей республики.