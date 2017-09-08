Большинство россиян проголосовали бы за президента Путина уже 10 сентября

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Москва, 8 сентября. Актуальный опрос россиян показал, что две трети респондентов отдали бы свой голос за президента России Владимира Путина, если бы новые выборы состоялись в воскресенье. Такие данные предоставил фонд «Общественное мнение».

Безусловным лидером для готовых проголосовать за президента россиян является действующий глава государства Владимир Путин. Его кандидатуру поддержит две трети респондентов (66%), говорится в социологическом исследовании. На втором и третьем месте с большим отрывом оказались руководители ЛДПР и КПРФ — Владимир Жириновский (8%) и Геннадий Зюганов (4%).

Готовность проголосовать за Путина у россиян наблюдается в диапазоне 60-74% в течение последних трех лет. В тройку не вошли представители «Справедливой России» в лице Сергея Миронова, который получил 1% поддержки, такой же процент респондентов высказался в пользу «другого политика» без уточнений.