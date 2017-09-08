Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Политика
Большинство россиян проголосовали бы за президента Путина уже 10 сентября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Большинство россиян проголосовали бы за президента Путина уже 10 сентября

    14:00  8 Сентября 2017
    4385

    Большинство россиян проголосовали бы за президента Путина уже 10 сентября

    Москва, 8 сентября. Актуальный опрос россиян показал, что две трети респондентов отдали бы свой голос за президента России Владимира Путина, если бы новые выборы состоялись в воскресенье. Такие данные предоставил фонд «Общественное мнение».

    Безусловным лидером для готовых проголосовать за президента россиян является действующий глава государства Владимир Путин. Его кандидатуру поддержит две трети респондентов (66%), говорится в социологическом исследовании. На втором и третьем месте с большим отрывом оказались руководители ЛДПР и КПРФ — Владимир Жириновский (8%) и Геннадий Зюганов (4%).

    Готовность проголосовать за Путина у россиян наблюдается в диапазоне 60-74% в течение последних трех лет. В тройку не вошли представители «Справедливой России» в лице Сергея Миронова, который получил 1% поддержки, такой же процент респондентов высказался в пользу «другого политика» без уточнений.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #владимир путин #россия #выборы-2018
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9310

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1535

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3872

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7788

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        219
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5267
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        301
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6359