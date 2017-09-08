Ученые рассказали о последствиях мощнейшей за 12 лет вспышки на Солнце

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Москва, 8 сентября. Крупнейшая за 12 лет вспышка на Солнце произошла накануне. Кроме того, в четверг вечером была зафиксирована еще одна мощная вспышка. Астрономы предупреждают, что такая высокая солнечная активность может быть опасна для Земли.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН им. Лебедева взрыву присвоили балл Х9.3. Уровень активности Солнца приблизился к т.н. «черному» (высшему) уровню. Взрыв спровоцировало взаимодействие двух крупнейших за последнее время групп солнечных пятен.

Ученые предостерегают, что взрыв на Солнце несет опасность для здоровья людей, в первую очередь, метеозависимых и страдающих сердечными заболеваниями. Кроме того, определенная угроза есть и для Земли — при взрыве произошел выброс плазмы, который может «сжечь» линии магнитного поля Земли.

Как передает «Дни.ру», из-за солнечной вспышки наша планета также погрузится в раскаленное вещество, которое было частью атмосферы Солнца. Раскаленное облако накроет Землю на 1–2 суток, уточнили ученые.