Следователи установили очаг возгорания при крупном пожаре в Ростове-на-Дону

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Ростов-на-Дону, 8 сентября. Правоохранительные органы Ростовской области продолжают расследования уголовное дела о крупном пожаре от 21 августа — осмотрены пострадавшие домовладения, назначены судебные экспертизы.

Следственно-оперативная группа создана для расследования пожара в Ростове-на-Дону, произошедшем 21 августа. Силовики осмотрели 78 территорий пострадавших домовладений, изъяли образцы грунта, назначили 24 экспертизы. Правохранители опросили 428 пострадавших, а также 150 очевидцев инцидента.

Видео с камер наблюдения подтверждают, что один из очагов возгорания находился в семи метрах от дома № 50 по переулку Чувашский. Отрабатываются различные версии, однако следователи не исключают умышленный поджог, говорится в сообщении на сайте регионального ведомства. Ранее в МЧС заявили, что занесение источника зажигания могло привести к возгоранию в Ростове.