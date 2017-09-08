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Следователи установили очаг возгорания при крупном пожаре в Ростове-на-Дону
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    Следователи установили очаг возгорания при крупном пожаре в Ростове-на-Дону

    12:40  8 Сентября 2017  /обновлено: 12:50  08 Сентября 2017
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    Следователи установили очаг возгорания при крупном пожаре в Ростове-на-Дону

    Ростов-на-Дону, 8 сентября. Правоохранительные органы Ростовской области продолжают расследования уголовное дела о крупном пожаре от 21 августа — осмотрены пострадавшие домовладения, назначены судебные экспертизы.

    Следственно-оперативная группа создана для расследования пожара в Ростове-на-Дону, произошедшем 21 августа. Силовики осмотрели 78 территорий пострадавших домовладений, изъяли образцы грунта, назначили 24 экспертизы. Правохранители опросили 428 пострадавших, а также 150 очевидцев инцидента.

    Видео с камер наблюдения подтверждают, что один из очагов возгорания находился в семи метрах от дома № 50 по переулку Чувашский. Отрабатываются различные версии, однако следователи не исключают умышленный поджог, говорится в сообщении на сайте регионального ведомства. Ранее в МЧС заявили, что занесение источника зажигания могло привести к возгоранию в Ростове.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #пожар #ростов
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