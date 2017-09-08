Кудрин предложил способ сократить число чиновников в России на треть

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Москва, 8 сентября. Цифровизация систем управления позволит уменьшить число российских чиновников на треть за шесть лет. Об этом заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Когда мы рассчитали, какой за шесть лет может произвести эффект цифровизация систем управления, то оценили, что за счет применения этих современных методов можно на треть сократить чиновников, а также сократить издержки на государственное управление на 0,3% ВВП», — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

Кудрин добавил, что в программе «Цифровая экономика» нужно устранить пробел и добавить раздел с цифровизацией систем управления.

Добавим, ранее Кудрин обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением увеличить расходы на «цифровую революцию». По оценке ЦСР, она обойдется примерно в 185 трлн рублей.

Читайте биографию Алексея Кудрина на сайте «Свободная пресса».