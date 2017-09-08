Додон потребовал уволить замминистра обороны из-за отправки военных на Украину

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Москва, 8 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что заместитель главы Минобороны республики Георгий Галбура должен уйти в отставку из-за отправки военных страны на Украину для участия в учениях Rapid Trident вопреки запрету главы государства.

В ходе брифинга Додон также потребовал расследования ситуации в связи с отправкой военнослужащих Молдавии.

В связи с этим президент страны подписал приказ, согласно которому ни один военный не сможет отправиться за границу для участия в военных учениях без предварительного согласования главы государства.

Напомним, ранее и.о. министра обороны Молдавии Георгий Галбура заявил, что в учениях Rapid Trident — 2017 примут участие 57 молдавских военнослужащих.