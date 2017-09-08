Газманов споет песню-победительницу о Крымском мосте на «Новой волне» в Сочи

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Сочи, 8 сентября. Российский певец Олег Газманов исполнит песню «Крымский мост» на международном музыкальном конкурсе «Новая волна-2017», проходящем в Сочи.

В России 31 мая стартовал конкурс песен про Крымский мост, за несколько месяцев организаторы приняли свыше 2,5 тысяч заявок. Музыкант Олег Газманов вошел в состав жюри, по его словам, он сразу обратил внимание на «простоту и проникновенность» стихов жителя Иваново Леонида Чернышева.

Автор планирует приехать на премьеру песни на конкурсе «Новая волна», которую исполнит народный артист Газманов 13 сентября. Чернышев выразил благодарность популярному музыканту, заявив, что с нетерпением ждет концерта. Крымский мост, называемый также Керченским, соединит полуостров Крым и материковую часть России, автомобильное движение власти обещают запустить в декабре 2018 года.