Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Общество
Газманов споет песню-победительницу о Крымском мосте на «Новой волне» в Сочи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Газманов споет песню-победительницу о Крымском мосте на «Новой волне» в Сочи

    12:23  8 Сентября 2017
    154

    Газманов споет песню-победительницу о Крымском мосте на «Новой волне» в Сочи

    Сочи, 8 сентября. Российский певец Олег Газманов исполнит песню «Крымский мост» на международном музыкальном конкурсе «Новая волна-2017», проходящем в Сочи.

    В России 31 мая стартовал конкурс песен про Крымский мост, за несколько месяцев организаторы приняли свыше 2,5 тысяч заявок. Музыкант Олег Газманов вошел в состав жюри, по его словам, он сразу обратил внимание на «простоту и проникновенность» стихов жителя Иваново Леонида Чернышева.

    Автор планирует приехать на премьеру песни на конкурсе «Новая волна», которую исполнит народный артист Газманов 13 сентября. Чернышев выразил благодарность популярному музыканту, заявив, что с нетерпением ждет концерта. Крымский мост, называемый также Керченским, соединит полуостров Крым и материковую часть России, автомобильное движение власти обещают запустить в декабре 2018 года. 

    Газманов споет песню-победительницу о Крымском мосте на «Новой волне» в Сочи

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #сочи #олег газманов #крымский мост
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9313

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1537

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3872

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7788

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        225
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5358
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        303
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6362