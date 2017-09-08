Сирия: израильские войска вошли на территорию провинции Эль-Кунейтра
Эль-Кунейтра, 8 сентября. Израиль вторгся на территорию Сирийской арабской республики.
Сирийский источник сообщил, что вооруженные силы Израиля продвинулись на двести метров вглубь территории САР, подконтрольной боевикам группировки «Джебхат ан-Нусра*» (террористическая организация запрещена в России).
Отмечается, что вторжение произошло в районе Голанских высот в провинции Эль-Кунейтра.
Ранее сообщилось, что ВВС Израиля нанесли авиаудар в районе населенного пункта Масиаф к западу от Хамы. По данным арабского информационного агентства двое военнослужащих САА получили ранения.
BREAKING: #Israel|i forces enter 200 meters inside #AlQaeda controlled territory on Beer Ajam axis in #Quneitra Governorate— 24 Resistance Axis (@Syria_Hezb_Iran) September 8, 2017
Occupied #Golan
* Организация запрещена на территории РФ.