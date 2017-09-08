Сирия: израильские войска вошли на территорию провинции Эль-Кунейтра

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Эль-Кунейтра, 8 сентября. Израиль вторгся на территорию Сирийской арабской республики.

Сирийский источник сообщил, что вооруженные силы Израиля продвинулись на двести метров вглубь территории САР, подконтрольной боевикам группировки «Джебхат ан-Нусра*» (террористическая организация запрещена в России).

Отмечается, что вторжение произошло в районе Голанских высот в провинции Эль-Кунейтра.

Ранее сообщилось, что ВВС Израиля нанесли авиаудар в районе населенного пункта Масиаф к западу от Хамы. По данным арабского информационного агентства двое военнослужащих САА получили ранения.

BREAKING: #Israel|i forces enter 200 meters inside #AlQaeda controlled territory on Beer Ajam axis in #Quneitra Governorate



Occupied #Golan — 24 Resistance Axis (@Syria_Hezb_Iran) September 8, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.