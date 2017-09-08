Захарова назвала истинную цель «рейдерского захвата»  трех дипобъектов РФ в США

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Москва, 8 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспределом обыски, которые американские власти устроили на территории российских дипобъектов в Штатах.

Эти действия дипломат назвала недружественными, напомнив, что в Госдепартаменте сообщили, что решение закрыть российское консульство в Сан-Франциско и два консульских объекта РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке было принято «в духе паритета»

«Почему эти люди там чувствуют себя как дома? Что там делают граждане США?», — с возмущением задалась вопросом Захарова. При этом она подчеркнула, что в Москве понимают, что за «всем этим стоит ФБР».«Это рейдерский захват собственности нашего консульства», — считает спикер МИД РФ.

Кроме того она напомнила о дипиммунитете собственности. «Эти правила игры даже в моменты острейших кризисов позволяют вести диалог. Именно для этого внедрялось понятие дипиммунитета», — пояснила Захарова, заметив, что США посчитали возможным проигнорировать Венские конвенции, хотя были обязаны уважать и охранять консульские помещения и архив, а чтобы просто войти на территорию объектов, обязаны были попросить разрешения «Какую цель они преследовали? Может, они хотели подбросить что-то, а потом найти?», — не исключила она.