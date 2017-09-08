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Пациент скончался во время эксперимента по лечению рака во Франции
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    Пациент скончался во время эксперимента по лечению рака во Франции

    12:06  8 Сентября 2017
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    Пациент скончался во время эксперимента по лечению рака во Франции

    Париж, 8 сентября. Французская биофармацевтическая компания Cellectis была вынуждена прервать эксперимент по лечению рака из-за смерти пациента.

    Участие в экспериментальном лечении рака принимали два пациента. Один из них, 78-летний мужчина, скончался спустя восемь дней после получения первой дозы нового препарата, пишет агентство «Ридус». Медики установили причину смерти, ею стало активное высвобождение «медиаторов воспаления» и проявление синдрома повышенной проницаемости капилляров.

    Французские фармацевты пытались применить собственные иммунные клетки пациента, которые перед инъекцией получают новый ген, для лечения рака. Это сделало бы лечение дешевле и проще, чем при использовании донорских клеток. Из-за смерти мужчины во время эксперимента клинические испытания приостановлены на неопределенное время.

    Пациент скончался во время эксперимента по лечению рака во Франции

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    Автор: Алексей Громов
    #рак #франция #лечение #эксперимент
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