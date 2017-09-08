Пациент скончался во время эксперимента по лечению рака во Франции

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Париж, 8 сентября. Французская биофармацевтическая компания Cellectis была вынуждена прервать эксперимент по лечению рака из-за смерти пациента.

Участие в экспериментальном лечении рака принимали два пациента. Один из них, 78-летний мужчина, скончался спустя восемь дней после получения первой дозы нового препарата, пишет агентство «Ридус». Медики установили причину смерти, ею стало активное высвобождение «медиаторов воспаления» и проявление синдрома повышенной проницаемости капилляров.

Французские фармацевты пытались применить собственные иммунные клетки пациента, которые перед инъекцией получают новый ген, для лечения рака. Это сделало бы лечение дешевле и проще, чем при использовании донорских клеток. Из-за смерти мужчины во время эксперимента клинические испытания приостановлены на неопределенное время.