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Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
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Сирия: эксперт рассказал, как гибель «министра войны» отразится на боеспособности ИГ
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    Сирия: эксперт рассказал, как гибель «министра войны» отразится на боеспособности ИГ

    12:37  8 Сентября 2017
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    Сирия: эксперт рассказал, как гибель «министра войны» отразится на боеспособности ИГ

    Российское министерство обороны сообщило, что в результате авиаудара ВКС РФ под Дейр эз-Зором был уничтожен «министр войны» ИГ* Гулмурод Халимов. Халимов занял пост главы военного ведомства запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в 2015 году. До того, как он присоединился к боевикам, он был командиром ОМОН МВД Таджикистана. На посту военного министра он сменил выходца из Грузии Абу Умара Аш-Шишани, убитого два года назад. Как сообщает издание Газета.ru, вместе с Халимовым было уничтожено еще около 40 боевиков.

    «Эмиссары и влиятельные полевые командиры отрядов боевиков планировали обсудить сложившуюся обстановку, а также выработать срочные меры в связи со стремительным наступлением сирийских правительственных войск на город. После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы «Хмеймим» были подняты два самолетами Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами», — рассказывают о проведенной операции в Минобороны РФ.

    Гулмурод Халимов

    В ближайшие недели и месяцы, считает военный эксперт Антон Мардасов, равно и Международная коалиция и союзные Сирийской Арабской Республике силы будут все чаще рапортовать о ликвидации ключевых фигур в руководстве ИГ. В этом нет ничего удивительного, провинция Дейр эз-Зор — одна из последних территорий «Исламского государства* Сирии и Ливана» на карте Ближнего Востока. Поскольку других важных оплотов, кроме Дейр эз-Зора и Ракки, у террористов не осталось, их командующим просто негде скрываться, кроме как в этой провинции. ВКС РФ регулярно проводит в провинции Дейр эз-Зор военные вылеты, рано или поздно крупные командиры боевиков просто обязаны оказаться под огнем.

    «Что касается непосредственно фигуры «министра войны», то в структуре «Исламского государства» Халимов в основном играл медийную роль. Собственно, на эту должность всегда назначались иностранцы. Это показывало, что ИГ является интернациональным движением и террористическим брендом. Де-факто роль «министра войны» всегда исполнял его заместитель. Он в отличие от самих «министров» не менялся — это бывший генерал-пограничник иракской армии», — заявил военный аналитик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Сверх того, продолжает Мардасов, роль руководящей военной структуры в ИГ играет не военное министерство, а так называемый военный совет шуры. Это коллективный орган, в ИГ как таковом нет единоначалья, даже в сфере принятия тактических решений. В военный совет шуры входит порядка 10-12 человек.

    «Покойный министр войны, впрочем, входил в этот военный совет, точно так же, как он входил в основной совет шуры — высший руководящий орган ИГ. Потому, конечно, его никак нельзя назвать малозначительной фигурой. Тем не менее гибель одного человека — даже «министра войны» — не обрушит структуру тактического командования террористов», — поясняет Антон Мардасов.

    У ИГ еще достаточно полевых командиров, чтобы заменить Халимова

    У ИГ еще достаточно полевых командиров, чтобы заменить Халимова. По сути, даже если бы вместе с ним было уничтожено все его «министерство», центральная структура военного командования ИГ пережила бы этот удар.

    Во многом система военного командования террористов и задумывалась изначально так, чтобы без проблем пережить потерю любого конкретного военачальника. «Это возможно благодаря разветвленной системе дублирования, применяемой в командной структуре террористов. «Министра войны» и других публичных участников военного совета шуры как бы страхует вторая, параллельная система командования. Дублировать свои руководящие органы исламисты начали еще в 2015 году, во время боевых действий вокруг Мосула», — рассказывает Мардасов.

    «Именно тогда к малоизвестным людям, которые ранее осуществляли военно-тактический контроль над действиями боевиков ИГ, стали присоединяться медийные персонажи вроде Халимова. Если «министр войны» всегда был на виду, то эти дублирующие его командиры зачастую неизвестны даже мировым спецслужбам. Они всегда готовы раствориться в Сирийской пустыни и пограничных с Ираком холмистых регионах, где их будет почти невозможно найти», — добавляет эксперт.

    Даже если все публичные лидеры ИГ будут уничтожены — а это рано или поздно произойдет — то самопровозглашенный халифат перестанет существовать как квази-государственное образование, но не перестанет существовать как бренд международного терроризма. Никому не известные командиры-дублеры, выходцы из бывшей иракской армии и спецслужб, смогут продолжить свою борьбу, скрываясь в холмах и пустынях, суммирует Мардасов.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Иван Верихов
    #россия #сирия #вкс рф #мосул #исламское государство #ирак #дейр эз-зор #ракка #мардасов #халимов #министр войны #аш-шишани
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