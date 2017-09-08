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Сирия, 8 сентября. Атака смертников ИГ* вблизи Акербата на востоке провинции Хама. В результате авиаударов коалиции было разрушено здание больницы в Ракке. ССА** покинет порядка 900 КПП в южной части Сирии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в окрестностях Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли одного из командиров Национальных сил обороны****** (NDF) в результате нападения неизвестных боевиков в городе Хомс; ведут работы по разминированию территорий к западу от военной базы 137-й дивизии в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: предприняло попытку контратаки в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; понесло потери в результате боев с курдами в квартале Аль-Амин в Ракке; провело массированную контратаку с участием смертников в районе Акербата на востоке Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): покинет порядка 900 КПП в южной части Сирии.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в районе городов Аль-Хула и Аль-Тальдо к северу от Хомса; обстреляла электростанцию Аз-Зара к югу от Хамы.

«Файлак Ар-Рахман»: взорвала подземный тоннель под пунктом сбора солдат САА вблизи района Джобар в Восточной Гуте Дамаска.

Курды: уничтожили городской стадион в городе Ракка.

Международная коалиция: разрушила здания больницы и школы в Ракке.

Провинция Дамаск

Продолжаются столкновения между радикалами вооруженной оппозиции и войсками САР на северо-востоке Дамаска. Как сообщает ливанский информационный портал Al Masdar News, боевики исламистской группировки «Файлак Ар-Рахман» активировали взрывное устройство, заложенное в одном из подземных тоннелей под пунктом сбора солдат 4-й дивизии Сирийской арабской армии (САА) на окраине района Джобар. По данным Twitter-канала (Fox61A), в результате взрыва погибли несколько военнослужащих правительственных сил. Более точные сведения пока выясняются.

Стало известно, что представители России, США и Иордании достигли соглашения, по условиям которого под контроль армии Башара Асада перейдут практически все контрольно-пропускные пункты, расположенные вблизи сирийско-иорданской границы, за исключением пограничного перехода «Ат-Танф». Исламисты Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые Вашингтоном, оставят порядка 900 КПП в южной части Сирии. По словам военных источников AMN, бригада ССА «Ахмед Аль-Абдо» уже покинула свои позиции и направляется в сторону Иордании.

Провинция Хомс

Военный источник в социальной сети Twitter (IvanSidorenko1) сообщает о том, что неизвестные боевики убили одного из командиров Национальных сил обороны (NDF) Мохамеда Али в городе Хомс недалеко от мечети Имама Али. Радикалы открыли огонь по автомобилю, в котором находился Мохамед Али. Ни одно из антиправительственных формирований не взяло на себя ответственность за нападение. Тем не менее, как утверждают местные активисты, атака была совершена исламистами «Ан-Нусры»***, дислоцирующимися в так называемом «Ар-Растанском котле» на севере провинции.

Боевики «Тахрар Аш-Шам» не прекращают военные действия к северу от столицы региона, проводя провокационные обстрелы подконтрольных сирийской армии территорий. Вследствие этого правительственные силы вынуждены открывать ответный огонь по укрепленным пунктам «Джебхат Фатх Аш-Шам* в районе городов Аль-Хула и Аль-Тальдо. Несмотря на то, что к северу от Хомса между «умеренной оппозицией» и САА действует режим тишины, на радикалов «Ан-Нусры» он не распространяется.

Провинция Дейр эз-Зор

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) ведут работы по разминированию освобожденных районов к западу от военной базы 137-й дивизии. Напомним, два дня назад правительственные войска совместно с проасадовскими ополченческими отрядами и при помощи ВКС РФ прорвали блокаду Дейр эз-Зора и создали коридор, соединяющий город с провинциями Хомс и Ракка. Тем не менее городская авиабаза все еще находится в окружении. Прежде чем отступить, радикалы ИГ установили множество мин, а также взорвали практически все больницы, школы и университеты.

Между тем российские военные самолеты продолжают наносить авиаудары по военным объектам террористической группировки в окрестностях административного центра провинции. Авиация РФ атаковала укрепрайоны «Исламского государства»* на окраинах населенных пунктов Айяш и Аль-Багилия, а также вблизи авиабазы, что помогло силам САР и их союзникам расширить буферную зону вокруг базы 137-й бригады и осажденного военного аэропорта Дейр эз-Зора. Кроме того, по информации новостного портала Damascus Now, благодаря воздушной поддержке ВКС России САА удалось отразить контратаку террористов вблизи района Аль-Панорама.

Провинция Ракка

Радикалы «Исламского государства» провели новую контратаку в попытке вернуть территории, захваченные бойцами Сирийских демократических сил**** (SDF) в квартале Аль-Амин. Согласно данным информационного портала Al Masdar News, в результате боестолкновений были ликвидированы 11 ИГИЛовцев. Далее курдские подразделения продолжили продвигаться в центральной части Ракки. Как сообщает новостное агентство Damascus Now, в результате ракетного обстрела со стороны курдов был полностью уничтожен городской стадион. Кроме того, здания больницы и школы были разрушены после очередной бомбардировки международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки.

Провинция Хама

Вновь поступают сообщения о том, что террористам «Исламского государства» удалось вернуть под свой контроль населенный пункт Масуд, расположенный к северо-востоку от города Акербат. Тем не менее правительственные информационные порталы не подтверждают данные сведения. Боевики действительно предприняли массированную контратаку с участием смертников ИГ в данном районе, однако занять город им не удалось.О потерях со стороны Сирийской арабской армии (САА) не сообщалось.

Тем временем к югу от Хамы исламисты нанесли удары по опорным пунктам правительственной армии в районе электрической станции Аз-Зара, а также недалеко от населенного пункта Харб Нафса, передает Telegram-канал (NRVR11). Напомним, ранее боевики уже обстреливали станцию, в результате чего была повреждена одна из опор ЛЭП.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)