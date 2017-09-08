Сирия отреагировала на бомбардировку израильских ВВС: в чем причина «систематического поведения» Израиля

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Вчера на сайте Минобороны Сирии появилось сообщение о том, что ВВС Израиля нанесли удар из ливанского воздушного пространства по позициям сирийских военных вблизи населенного пункта Масьяф в провинции Хама. Также сообщается, что в результате удара погибло 2 человека.

По мнению сирийского военного командования, эта агрессия представляет собой «отчаянную попытку поднять боевой дух» террористических группировок, после успехов правительственных войск сразу на нескольких направлениях, что подтверждает «прямую поддержку Израилем организации ИГИЛ* (запрещено в РФ) и других террористических группировок.

«Главное командование армии и вооруженных сил, предупреждая о серьезных последствиях таких актов агрессии в отношении безопасности и стабильности в регионе, подтверждает свою решимость сокрушить и искоренить терроризм на всей территории Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении сирийского ведомства.

Сирийский МИД обратился в ООН с официальной жалобой, требуя осудить «повторяющиеся раз за разом агрессивные акции Израиля» и «предпринять немедленные и решительные меры с целью их предотвращения в соответствии с резолюциями о борьбе с терроризмом».

В письме сирийской стороны сообщается:

«Повторяющиеся израильские атаки превратились в систематическое поведение с целью защиты террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) и «Джебхат ан-Нусры»* (запрещено в РФ).

Напомним, вчерашний инцидент — не первый акт военной агрессии Израиля в отношении сирийской правительственной армии и союзных им сил. Особенно острую реакцию Тель-Авива вызывают действия проиранских «Хезболлы» и Корпуса Стражей исламской революции в районе Голанских высот, оккупированных Израилем в 1967-м году. Ранее ВВС Израиля неоднократно наносили удары по позициям сирийских военных на территории провинции Эль-Кунейтра.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) прокомментировал «повторяющуюся агрессию» Израиля в отношении проправительственных сил Сирии. По словам эксперта, разговоры о том, что Соединенные Штаты Америки и их союзники поддерживают ИГ* (запрещено в РФ), длится уже несколько дней:

«Приводятся, например, обвинения в том, что международная коалиция, возглавляемая США, помогла выехать лидерам террористов из Дейр эз-Зора: более 20 человек было переброшено на вертолетах. Также обвиняют и Израиль в том, что он поддерживает альтернативные Асаду группировки на своих границах, помогая боевикам «Исламского государства» (запрещено в РФ). И Соединенные Штаты открещиваются, что помогали боевикам, и Израиль не согласен с тем, что помогает «Исламскому государству» (запрещено в РФ) и другим террористическим группировкам».

Наш собеседник также заострил внимание на том, что Израиль изначально говорил, что будет продолжать атаки на позиции, прежде всего, «Хезболлы» у своих границ:

«И в этом отношении официальные представители Израиля заявляли о том, что у них есть понимание с представителями России. Постоянно ведутся переговоры, каждый раз российская сторона предупреждаются о предстоящем ударе. Тем более, относительно спокойно на это реагируют и сирийские официальные власти».

Эксперт подчеркнул, что в данной ситуации удар был нанесен не столько по «Хезболле», сколько по структурам сирийской армии:

«Но, опять же, Израиль очень ревностно относится к укреплению Башара Асада на своих границах, ему гораздо выгоднее иметь хаос на приграничной территории. Бой за сирийские Голанские высоты официально не закончен. Израиль на всех картах рисует эту территорию как свою, Сирия рисует как свою, но оккупированную Израилем».

По мнению эксперта, установление официальным Дамаском контроля на приграничной территории будет вызывать беспокойство Израиля:

«И авиаударами по сирийской территории Израиль демонстрирует свое беспокойство».

Эксперт считает, что ситуация может измениться, если будет возможность в рамках переговоров разных контактных групп договориться, что на границах Израиля будет демилитаризованная зона:

«Демилитаризованная зона, которая будет контролироваться кем-то, но не Дамаском, а, например, российской военной полицией или кем-то другим. Но кем — пока непонятно, других претендентов пока нет, но, может быть, появится. Это бы Израиль устроило. Он, конечно, всеми силами будет пытаться сохранить хаос у своей границы. Я думаю, что по этой причине удары и были нанесены».

* Организация запрещена на территории РФ.