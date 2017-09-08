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Общество
Автомобильные номера в России могут изменить размер и форму
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    Автомобильные номера в России могут изменить размер и форму

    12:44  8 Сентября 2017
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    Автомобильные номера в России могут изменить размер и форму

    Москва, 8 сентября. Росстандарт совместно с ГИБДД начал разработку нового ГОСТа для изменения формы и размера автомобильных номеров. Речь идет только об изменении внешнего вида регистрационных знаков, коды регионов останутся прежними.

    Как пишет газета «Коммерсантъ», в России могут уменьшить размер госзнаков для мотоциклов и сделать специальные номера для спортивных и классических автомобилей. Кроме того, специальные номера могут быть предусмотрены для машин американского и японского производства.

    Предполагается, что внешний вид госзнаков изменится не раньше 2019 года. По неподтвержденной информации, изменения не затронут код субъекта РФ и количество букв и цифр.

    Автомобильные номера в России могут изменить размер и форму

    Отметим, прежде в СМИ появлялась информация, что в 2018 году в России будет изменен формат автомобильных номеров, в результате чего исчезнут цифровые коды регионов и изменится количество букв и цифр. Однако в МВД опровергли эти сведения.

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    Автор: Борис Любимов
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