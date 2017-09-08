Захарова: Укрепление режима перемирия создает в Сирии новую реальность

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Москва, 8 сентября. Укрепление режима перемирия создает в Сирии новую реальность, поскольку у населения появляется реальный шанс начать мирную жизнь. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Укрепление режима прекращения огня создает в САР новую реальность. У населения появляется реальный шанс перейти к мирной жизни, но делать это приходится на руинах, что оставили террористы», — сказала спикер МИД.

Дипломат добавила, что Россия оценивает обстановку в действующих зонах деэскалации как стабильную. По ее словам, маневры террористов и тех, кто с ними сотрудничает, обречены. «Россия продолжит бескомпромиссную борьбу с террористами», — отметила она.