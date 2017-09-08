Михалков написал заявление о выходе из Фонда кино

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Москва, 8 сентября. Глава союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков подтвердил свое намерение выйти из состава попечительского совета Фонда кино. По его словам, он уже направил письменное заявление о выходе из состава попечительского совета

По его словам, он уже направил заявление о выходе из попечительского совета Фонда кино.

«Я подтверждаю свое желание выйти из состава попечительского совета Фонда кино, что касается письменного заявления, оно отправлено», — сообщила в пятницу пресс-служба режиссера.

Напомним, Михалков в августе объявил об уходе из попечительского совета Фонда кино. Свое решение мэтр объяснил тем, что фонд выпускает фильмы, «которые ничего не значат».

Накануне режиссер Алексей Учитель прокомментировал сообщения СМИ о том, что он может заменить Михалкова в попечительском совете Фонда кино.