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Михалков написал заявление о выходе из Фонда кино
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    Михалков написал заявление о выходе из Фонда кино

    11:50  8 Сентября 2017  /обновлено: 11:51  08 Сентября 2017
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    Михалков написал заявление о выходе из Фонда кино

    Москва, 8 сентября. Глава союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков подтвердил свое намерение выйти из состава попечительского совета Фонда кино. По его словам, он уже направил письменное заявление о выходе из состава попечительского совета
    По его словам, он уже направил заявление о выходе из попечительского совета Фонда кино. 

    «Я подтверждаю свое желание выйти из состава попечительского совета Фонда кино, что касается письменного заявления, оно отправлено», — сообщила в пятницу пресс-служба режиссера.

    Напомним, Михалков в августе объявил об уходе из попечительского совета Фонда кино. Свое решение мэтр объяснил тем, что фонд выпускает фильмы, «которые ничего не значат». 

    Накануне режиссер Алексей Учитель прокомментировал сообщения СМИ о том, что он может заменить Михалкова в попечительском совете Фонда кино.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #михалков
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