Хомс: боевики ИГИЛ уничтожили сирийский танк на востоке провинции

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Хомс, 8 сентября. Боевики «Исламского государства»* из укрытия атаковали сирийский танк в восточной части провинции Хомс.

Медиакрыло террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) сообщило об уничтожении сирийского танка. По предварительным данным танк САА Т-62 вел огонь по позициям исламистов из-за насыпного вала, однако боевикам удалось выйти на удачную позицию.

Расчет ПТРК выждал момент, когда танк развернулся бортом, после чего произвел выстрел. Боевики утверждают, что экипаж сирийского танк погиб.

* Организация запрещена на территории РФ.