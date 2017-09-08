Хомс: боевики ИГИЛ уничтожили сирийский танк на востоке провинции
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Хомс, 8 сентября. Боевики «Исламского государства»* из укрытия атаковали сирийский танк в восточной части провинции Хомс.
Медиакрыло террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) сообщило об уничтожении сирийского танка. По предварительным данным танк САА Т-62 вел огонь по позициям исламистов из-за насыпного вала, однако боевикам удалось выйти на удачную позицию.
Расчет ПТРК выждал момент, когда танк развернулся бортом, после чего произвел выстрел. Боевики утверждают, что экипаж сирийского танк погиб.
#Homs: #ISIS has destroyed an #Assad tank with #ATGM in Eastern #Homs today. pic.twitter.com/Oa61x9Y3Po— WorldOnAlert (@worldonalert) September 8, 2017
* Организация запрещена на территории РФ.