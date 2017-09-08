Захарова отметила положительные тенденции в развитии ситуации в Сирии

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Москва, 8 сентября. Развитие военно-политической ситуации в Сирии характеризуется положительными тенденциями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент ФАН.

По словам Захаровой, боевиков выбили из 55 населенных пунктов на территории Сирии. Масштабы разрушений после ухода террористов серьезные. Кроме того, экстремисты минируют населенные пункты, действуя против мирных жителей.