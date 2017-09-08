Путин отметил вклад Балтийского университета в развитие образования в РФ

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Москва, 8 сентября. Российский лидер Владимир Путин поздравил преподавателей, выпускников и студентов Балтийского федерального университета с юбилеем вуза, отметив его значительный вклад в развитие отечественного образования, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму руководству Балтийского федерального университета, который отмечает 70-летие со дня основания. По словам главы государства, за эти годы университет стал одним из авторитетных центров науки и образования в Северо-Западном регионе России.

«Здесь всегда работали и сегодня трудятся настоящие профессионалы, искренне любящие и знающие своё дело педагоги и наставники», — сказал Путин.

Президент отдельно отметил выпускников вуза, которые являются востребованными специалистами в сфере экономики. Балтийский федеральный университет сохраняет традиции, но при этом поддерживает прогрессивные идеи и участвуют в реализации современных образовательных программ. Сюда стремится талантливая и инициативная молодежь, резюмировал Путин.