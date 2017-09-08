Рюкзак с 4 млн рублей похитили из багажника Infiniti в Москве
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Москва, 8 сентября. В Москве неизвестный похитил рюкзак с крупной суммой денег. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД столицы, вор вытащил рюкзак из багажника автомобиля, принадлежащего предпринимателю.
Согласно приведенным данным, кража произошла в Пресненском районе города. Уточняется, что в багажнике Infiniti в рюкзаке находилось 4,145 миллиона рублей.
В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого в совершенном преступлении, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает телеканал «360».
Напомним, накануне сообщалось, что в Москве актеру подменили смартфон iPhone 7+ на iPhone 6 прямо во время съемок.