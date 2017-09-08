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Шойгу призвал МККК срочно нарастить объемы гумпомощи в Сирии
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    Шойгу призвал МККК срочно нарастить объемы гумпомощи в Сирии

    11:34  8 Сентября 2017  /обновлено: 12:19  08 Сентября 2017
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    Шойгу призвал МККК срочно нарастить объемы гумпомощи в Сирии

    Москва, 8 сентября. Международному Комитету Красного креста необходимо срочно нарастить объемы гуманитарной помощи в Сирии и принять активное участие в восстановлении инфраструктуры страны, заявил сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу. 

    Срочные меры по оказанию гумпомощи мирным сирийцам, по мнению Шойгу, будут реально способствовать скорейшему восстановлению мирной жизни в стране, снизят страдания ее граждан и создадут условий для возвращения сотен тысяч сирийских беженцев.

    Обращение Шойгу к главе МККК Петеру Мауреру сегодня передал начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Кшимовский. Документ он вручил директору управления по оперативной деятельности Международного комитета Красного креста Доминику Штилхарту.

    В своем обращении Шойгу указал на то, что с созданием зон деэскалации в Сирии обстановка в стране значительно улучшилась, однако террористами разрушены тысячи жилых домов, школ, медучреждений, заводов, объектов жизнеобеспечения.

     

     

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #шойгу #мккк
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