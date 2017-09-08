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Смертник ИГИЛ на «джихад-мобиле» атаковал позиции САА около Акербата
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    Смертник ИГИЛ на «джихад-мобиле» атаковал позиции САА около Акербата

    11:30  8 Сентября 2017
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    Смертник ИГИЛ на «джихад-мобиле» атаковал позиции САА около Акербата

    Хама, 8 сентября. Боевики «Исламского государства»* стремятся замедлить продвижение группировки союзных войск в провинции Хама.

    Боевик-смертник террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковал позиции Сирийской арабской армии на заминированном автомобиле к северо-западу от населенного пункта Акербат в провинции Хама.

    Исламисты зафиксировали нападение камерой, установленной на беспилотном летательном аппарате. В военном лагере на момент взрыва находилось порядка четырех транспортных средств и личный состав подразделения САА. Военнослужащие сирийской армии пытались уничтожить смертника во время движения, но остановить атаку они не смогли. Количество погибших уточняется.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #игил #акербат
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