Смертник ИГИЛ на «джихад-мобиле» атаковал позиции САА около Акербата
Хама, 8 сентября. Боевики «Исламского государства»* стремятся замедлить продвижение группировки союзных войск в провинции Хама.
Боевик-смертник террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковал позиции Сирийской арабской армии на заминированном автомобиле к северо-западу от населенного пункта Акербат в провинции Хама.
Исламисты зафиксировали нападение камерой, установленной на беспилотном летательном аппарате. В военном лагере на момент взрыва находилось порядка четырех транспортных средств и личный состав подразделения САА. Военнослужащие сирийской армии пытались уничтожить смертника во время движения, но остановить атаку они не смогли. Количество погибших уточняется.
#Hama: #ISIS SVBIED attacks against pro-#Assad forces in Eastern #Hama. pic.twitter.com/mO95vNcFJA— WorldOnAlert (@worldonalert) September 7, 2017
* Организация запрещена на территории РФ.