Смертник ИГИЛ на «джихад-мобиле» атаковал позиции САА около Акербата

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Хама, 8 сентября. Боевики «Исламского государства»* стремятся замедлить продвижение группировки союзных войск в провинции Хама.

Боевик-смертник террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковал позиции Сирийской арабской армии на заминированном автомобиле к северо-западу от населенного пункта Акербат в провинции Хама.

Исламисты зафиксировали нападение камерой, установленной на беспилотном летательном аппарате. В военном лагере на момент взрыва находилось порядка четырех транспортных средств и личный состав подразделения САА. Военнослужащие сирийской армии пытались уничтожить смертника во время движения, но остановить атаку они не смогли. Количество погибших уточняется.

* Организация запрещена на территории РФ.