СБУ запретила украинским чиновникам покупать у России школьные автобусы

В Избранное

Киев, 8 сентября. Служба безопасности Украины не разрешила чиновникам из Николаевской области приобрести российские школьные автобусы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, чиновники хотели осуществить закупку школьных автобусов российского производства на 1,1 млн гривен. «СБУ предупредила закупку санкционной продукции из РФ за бюджетные деньги», — сообщает пресс-служба.

В итоге СБУ связалась с руководством городского совета, и предложение участников о закупке российского транспорта было отклонено.