МИД Украины выразил России протест из-за задержания блогера Гриба

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Киев, 8 сентября. Представители министерства иностранных дел Украины выразили протест России в связи с задержанием украинского блогера Павла Гриба. Заявление было опубликовано на сайте ведомства.

МИД Украины «категорически осуждает преследование российскими властями граждан Украины в России», гласит документ. Согласно этому заявлению, Павел Гриб был задержан 25 августа 2017 года и находится в СИЗО в городе Краснодаре.

Дипломаты требуют от российской стороны безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов ​​к задержанному и предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельств его задержания.

Ранее представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что 19-летнего украинца Гриба, пропавшего в Белоруссии, задержали по обвинению в терроризме. Он сослался на сообщение управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, что в августе бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы России похитили его сына Павла в Белоруссии.