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Украина
МИД Украины выразил России протест из-за задержания блогера Гриба
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    МИД Украины выразил России протест из-за задержания блогера Гриба

    15:49  8 Сентября 2017
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    МИД Украины осудило Россию в связи с задержанием блогера Гриба

    Киев, 8 сентября. Представители министерства иностранных дел Украины выразили протест России в связи с задержанием украинского блогера Павла Гриба. Заявление было опубликовано на сайте ведомства.

    МИД Украины «категорически осуждает преследование российскими властями граждан Украины в России», гласит документ. Согласно этому заявлению, Павел Гриб был задержан 25 августа 2017 года и находится в СИЗО в городе Краснодаре.

    Дипломаты требуют от российской стороны безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов ​​к задержанному и предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельств его задержания.

    Ранее представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что 19-летнего украинца Гриба, пропавшего в Белоруссии, задержали по обвинению в терроризме. Он сослался на сообщение управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

    Напомним, что в августе бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы России похитили его сына Павла в Белоруссии.

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    Автор: Рина Брусникина
    #украина #мид украины #протест #гриб
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