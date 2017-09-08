Экс-спикер парламента Грузии дала показания в суде против Саакашвили

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Тбилиси, 8 сентября. Экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в суде Тбилиси дала показания против бывшего губернатора Одесской области Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как говорится в сообщении агентства «Sputnik Грузия», Бурджанадзе дала показания о делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году.

Согласно приведенным данным, бывший спикер была допрошена в качестве свидетеля.

Бурджанадзе уточнила, что обсуждала инцидент с Саакашвили, который не отрицал того, что был в курсе планируемого избиения, хоть и не сказал, что поручил сделать это.

Как сообщала «Газета.ру», ранее в украинском Львове прошла акция против возвращения Саакашвили на Украину.