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Политика
Конец «санкционному пинг-понгу»: политолог объяснил заявление Госдепа о политике «око за око»
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    Конец «санкционному пинг-понгу»: политолог объяснил заявление Госдепа о политике «око за око»

    12:24  8 Сентября 2017  /обновлено: 12:26  08 Сентября 2017
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    Политолог рассказал, почему госдепартамент хочет отказаться от политики «око за око»

    В Госдепартаменте США выразили надежду на улучшение отношений с Россией в будущем.

    «Мы хотим улучшить наши отношения. Не хотим этого обмена дипломатическими действиями по принципу «око за око», — заявила представитель ведомства Хезер Науэрт.

    В Госдепе рассчитывают, что эскалация дипломатического конфликта с Россией прекратится. О чем могут говорить подобные заявления — в материале Федерального агентства новостей.

    Научный сотрудник центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ и политолог Константин Блохин считает данное высказывание признак того, что политические элиты США опасаются равноценного ответа Москвы. Вашингтон начинает осознавать, что Россия, если ее и дальше «раздражать» различными репрессивными мерами, может принять в отношении американской стороны справедливые меры реагирования. В частности, вновь сократить количество американских дипломатов, работающих в России. Ранее Владимир Путин намекнул, что российская сторона действительно может пойти на такой шаг.

    Политолог рассказал, почему госдепартамент хочет отказаться от политики «око за око»

    Эксперт подчеркнул, что вопросы, связанные с незаконными действиями США в отношении дипсобственности РФ, российская сторона может решить в правовом поле.

    «При необходимости наша сторона может обратиться в американский суд. Это был бы очень продуманный и сбалансированный ход. Если Россия обратится с соответствующим иском в судебные органы, то при любом исходе дела мы окажемся в выигрыше. Если суд встанет на сторону России, то это будет означать юридическую победу. Если же он примет проамериканское решение, то Соединенным Штатам и их знаменитой судебной системе будет нанесен имиджевый ущерб. Президент уже намекнул, что власти могут испытать американскую судебную систему на прочность. Я думаю, что данное заявление американской стороны носит примирительный, более продуманный характер. Видимо, западная сторона поняла, что пора остановить эскалацию конфликта и прекратить «санкционный пинг-понг», — заявил Блохин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    При этом эксперт особо отметил, что российская сторона в сложившемся кризисе ведет себя очень сдержанно. У Москвы есть все возможности и механизмы, позволяющие существенно затруднить работу западных транснациональных корпораций на отечественном рынке. Однако глава государства не принимает подобных мер, что свидетельствует о его нежелании продолжать конфликт.

    Блохин говорит, что примирительная риторика также может свидетельствовать о проявлении кризиса внутри самого государственного департамента США. Политолог считает, что об этом косвенно свидетельствуют публикации в прессе. СМИ писали, что Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря может сменить постпред США в ООН Никки Хейли.

    Политолог рассказал, почему госдепартамент хочет отказаться от политики «око за око»

    Напомним, ранее Россия освободила генеральное консульство в Сан-Франциско по требованию США. Президент Владимир Путин считает, что Запад сократил наши учреждения в «хамской манере». Глава государства отметил, что РФ оставляет за собой право на ответные действия. С подобным решением Вашингтона не согласны в том числе и некоторые американские политические деятели. В частности, губернатор Калифорнии Джерри Браун отказался комментировать ситуацию, связанную с закрытием российского консульства. Также он выразил надежду на улучшение отношений между двумя государствами. Эксперты, опрошенные ФАН, полагают, что такие высказывания свидетельствуют о внутреннем кризисе в США, а также о несогласии ряда политиков с генеральной линией внешней политики американского лидера.

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    Автор: Михаил Блинов
    #россия #сша #внешняя политика
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