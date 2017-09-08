Власти Крыма посоветовали Порошенко думать о жителях Украины

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Симферополь, 8 сентября. Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил президенту Украины Порошенко думать не о возвращении Крыма, а о сохранении территории своей страны и ее жителях.

Константинов заявил, что жители полуострова уже определились со своей судьбой, сообщает РИА Новости. Властям Украины стоит обратить внимание на внутренние вопросы, считает глава парламента Крыма.

«Главная проблема — удержать существующие территории, напоить и накормить людей, дать им надежду на будущее, а не заботиться о судьбе Крыма», — уточнил Константинов.

Напомним, что ранее сенатор Алексей Пушков посоветовал президенту Украины Петру Порошенко начать учиться на чужих ошибках.