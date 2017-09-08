Тина Канделаки попала в черный список «Миротворца»‍

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Киев, 8 сентября. Скандальный украинский портал «Миротворец» включил в базу «преступников» генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки.

На сайте «Миротворца» уточняется, что Канделаки попала в базу за «открытое оправдание российской агрессии» и «сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде на территорию временно оккупированного Россией Крыма».

Напомним, ранее «Миротворец» внес в «черный список» российскую участницу конкурса «Миссис Вселенная» из Севастополя.